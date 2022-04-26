В Татарстане за сутки зарегистрировано 226 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 226 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 26 апреля в Татарстане зарегистрировано 143 747 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 143 747 человек, в том числе 230 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 970 человек, в том числе трое за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердили 228 заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко