Россия доставила на Украину более 15,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Со 2 марта Россия доставила на Украину 15,5 тысячи тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, также организовано более 900 гуманитарных акций. Из них 11 за последние сутки прошли в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Харьковской и Херсонской областях. Мирным гражданам передали 502,2 тонны гуманитарной помощи.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на пунктах сбора подготовили свыше 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, в том числе детское питание и жизненно важные медикаменты, передает «РИА Новости».

Несколько дней назад президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что из республики в Донбасс отправили более 350 тонн гуманитарной помощи. Наряду с Башкирией регион занимает лидирующие позиции в части формирования гумпомощи в Приволжском федеральном округе (ПФО).

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова