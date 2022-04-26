Володин назвал Украину террористическим государством из-за покушения на журналистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину террористическим государством, когда комментировал задержание членов неонацистской группировки, намеревавшейся убить российских журналистов, сообщает RT.



Он отметил, что Киев «перешел к терактам против мирных граждан других стран»: «Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство», — сказал он.

Володин считает, что в связи с этим президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность. Спикер ГД добавил, что предотвращенное нападение доказывает, что спецоперация на Украине является правильной и своевременной.

Ранее спикер ГД предупредил ЕС о неизбежности компенсации вреда российской экономике. Володин указал, что некоторые европейские страны до сих пор думают, покупать ли российский газ за рубли. Спикер ГД предупредил, что стране есть куда перенаправить ресурсы.

Маргарита Головатенко