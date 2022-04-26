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В КФУ собрали более 350 кг гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР

03:36, 26.04.2022
В КФУ собрали более 350 кг гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР
Фото: media.kpfu.ru

В КФУ с начала марта собрали порядка 350 кг вещей первой необходимости для прибывших из ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте вуза.

Список гуманитарной помощи корректировался с учетом запросов, поступивших от молодежной организации «Лига студентов». Во время мусульманских и христианских праздников волонтеры стараются помочь детям, чтобы те ощутили праздничное настроение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Координатор работы по сбору и отправке гуманитарной помощи Анна Дружинина рассказала,что люди все чаще начинают приносить средства личной гигиены, детскую одежду, книжки и игрушки. Раньше участники акции оставляли воду, крупы и сладости.

Сбор гуманитарной помощи в вузе решили продлить до 15 мая. Приносить вещи можно в будни с 9 до 17 часов в деканат кафедры связей с общественностью и прикладной политологии (ЦИТ, ул. Профессора Нужина, 1/37, кабинет 108).

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан

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