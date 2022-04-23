В Татарстане подтвердились 232 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 232 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 143 063 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 136 939 человек, в том числе 235 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 962 человека. По данным сайта федерального оперштаба, за сутки в Татарстане умерли от инфекции четыре человека. Согласно данным республиканского Минздрава, за сутки случаев смерти от COVID-19 зарегистрировано не было.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане выявили 235 случаев заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко