В Нижнекамске столкнулись три автомобиля — один человек вылетел на дорогу

В Нижнекамске столкнулись три легковых автомобиля, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На фотографиях и видео, размещенных пользователями, видно, что на дороге лежит человек. Очевидцы сообщают, что он вылетел на дорогу из-за сильного удара. Пока подтвержденной информации о погибших нет.

Сообщается, что в результате столкновения из бензобаков автомобилей вытекло топливо, но машины не загорелись. На месте работают полиция и бригада медиков.

В Казани в пятницу, 22 апреля, произошло 150 ДТП, из которых три — с пострадавшими. Случились наезды на пешехода и велосипедиста, а еще столкновение автомобилей.

Маргарита Головатенко