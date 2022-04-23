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Сегодня в Татарстане потеплеет до +17 градусов

06:28, 23.04.2022
Сегодня в Татарстане потеплеет до +17 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 23 апреля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +12 до +17 градусов. В Казани ожидается от +13 до +15 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +13 до +15 градусов.

Общество Татарстан

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