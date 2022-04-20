Гидрометцентр Татарстана зафиксировал повышенную концентрацию фенола и формальдегида в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — фенола и формальдегида. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень формальдегида в воздухе зафиксировал пункт наблюдения №6, расположенный на ул. Степана Халтурина, 10, — 0,053 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

Скриншот tatarmeteo.ru

Повышенную концентрацию фенола зарегистрировал ПНЗ №9, находящийся в Авиастроительном районе Казани на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской. Она составила 0, 019 мг/кубометр при предельно допустимой норме в 0,01 мг/кубометр.



Скриншот tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 19 апреля по 07 часов 20 апреля.



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Татьяна Демина