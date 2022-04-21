В России утвердили новый порядок диспансерного наблюдения за пациентами

Минздрав России утвердил новый порядок проведения диспансерного наблюдения за пациентами. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Диспансерное наблюдение подразумевает периодическое обследование пациентов с хроническими заболеваниями и функциональными расстройствами для своевременного выявления и предупреждения осложнений и обострений заболеваний.

Диспансерное наблюдение устанавливают в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медпомощи в амбулаторных условиях или после выписки из стационара. Пациента будут наблюдать врач-терапевт, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врач по медицинской профилактике или фельдшер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Медики должны оценить состояние пациента, выслушать жалобы, назначить и оценить лабораторные и инструментальные исследования, установить или уточнить диагноз, оценить эффективность ранее назначенного лечения.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что в прошлом году почти 50 миллионов россиян прошли диспансеризацию. Из них около 2 миллионов человек прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19.

В конце февраля медучреждения Татарстана возобновили диспансеризацию населения, в том числе углубленную диспансеризацию для перенесших коронавирус, плановую амбулаторно-поликлиническую медпомощь.

Татьяна Леухина