В Казани проведение летних корпоративов планирует каждая пятая компания

Каждая пятая компания в Казани (20%) планирует проведение летних корпоративов в этом году, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенного с 17 марта по 19 апреля.



Наиболее популярные форматы для летнего отдыха в коллективе — выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах, еще в компаниях планируют тимбилдинги, квесты, речные прогулки и выходы в боулинг и караоке.

Малый бизнес проводит летние корпоративы чаще крупных компаний: среди компаний с численностью персонала менее 100 человек такие мероприятия планируют проводить 23%, а среди компаний, на которых работает свыше 1000 человек, — только 13%.

Чаще подобные праздники для коллектива планируют организации из банковской и IT-сферы (по 28%), реже всего — из логистической и производственной отраслей (8 и 15% соответственно).

Летние корпоративы сейчас организуются бизнесом реже, чем раньше. Однако среди планирующих корпоративы каждая третья компания собирается потратить на него столько же, сколько в прошлом году — 33%. бюджет увеличили 22% организаций, уменьшили — 12%.



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Недавно «Реальное время» публиковало результаты исследования, согласно которому 31% татарстанцев хотели бы работать в офисе со спортзалом. Согласно результатам опроса, 62% татарстанцев считают наиболее важным критерием при устройстве на работу высокий уровень заработной платы. Не менее важным оказалось и корпоративное обучение профессиональным навыкам — такой вариант выбрали 62% респондентов.

Маргарита Головатенко