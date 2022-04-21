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Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +12 градусов

05:26, 21.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 21 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный, утром, днем местами порывами сильный до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +7 до +12 градусов. В Казани ожидается от +7 до +11 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +8 до +11 градусов.

Общество Татарстан

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