Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +12 градусов
В четверг, 21 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный умеренный, утром, днем местами порывами сильный до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +7 до +12 градусов. В Казани ожидается от +7 до +11 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +8 до +11 градусов.Общество Татарстан
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