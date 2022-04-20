Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года
Для успеха предпринимателю важно иметь стабильные и прогнозируемые условия ведения бизнеса, поэтому «Ростелеком» запустил пакет специальных предложений для малого и среднего бизнеса. Он включает скидки на самые востребованные цифровые решения и фиксирует тарифы на интернет для предпринимателей на два года. Надежные и эффективные цифровые сервисы помогут компаниям в любых рыночных условиях оптимизировать бизнес-процессы, сохранив фокус на главном, а специальные условия сэкономят бюджет.
Так, предпринимателям доступна для подключения линейка тарифов «Скорость» до 300 Мб/с. Для подключившихся до конца 2022 года тариф будет заморожен в течение двух лет. Стабильный и быстрый интернет по фиксированной цене обеспечит бесперебойную работу цифровых сервисов и связь с клиентами и партнерами.
«Ростелеком» также предлагает компаниям на особых условиях технологичные услуги, которые помогут сохранять связь с клиентами и контроль над бизнесом — «Виртуальную АТС» и «Видеонаблюдение». При одновременном подключении ШПД получить эти облачные сервисы под ключ можно со скидкой 50%. Специальные тарифы также будут действовать без изменений в течение двух лет.
В рамках комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства в новых рыночных условиях «Ростелеком» разработал специальный тариф и для услуги 8-800 при подключении ее вместе с мобильной связью «Ростелекома». Стоимость минуты входящего вызова составит 2 рубля. Услуга 8-800 — надежный инструмент сохранения клиентов в текущих условиях.
«Российская экономика проходит очередные испытания, которые отражаются на всех сегментах рынка. Как цифровой партнер для бизнеса и государства «Ростелеком» обладает большим опытом поддержки клиентов любого масштаба. Сегодня мы делаем акцент на сегменте малого и среднего предпринимательства, предлагая его представителям надежные и технологичные решения, которые помогут без дополнительных затрат сохранять фокус на главном — непрерывности и безопасности производства и заботе о клиентах. Продукты цифровой экосистемы «Ростелекома» на специальных условиях — наш вклад в развитие важнейшего сегмента рынка, которым, без сомнения, является МСП», — подчеркнул Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».
Специальные предложения для малого и среднего бизнеса действуют при подключении до конца года. Подробные условия акций доступны на сайте компании.
Справка
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.
МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.
МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.
Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.
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