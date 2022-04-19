ИТ-парк имени Башира Рамеева планируют достроить до конца 2022 года — новые фото

Строительство казанского ИТ-парка имени Башира Рамеева планируют завершить в конце текущего года, его площадь составит 43,8 тысячи «квадратов».

Прием заявок на резидентство уже открыт. Отмечается, что новый объект будет в 1,5 раза просторнее своего предшественника, сообщает пресс-служба ИТ-парка.

Фото: itpark.tech

Напомним, ИТ-парк имени Башира Рамеева возводится на базе бывшей обувной фабрики «Спартак». Его планируют сделать частью ИT-квартала в Казани. Недавно глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что объект сформировал 90% пула резидентов.



ИT-квартал сформируют в границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров. Предполагается создание более 4,5 тысячи рабочих мест.

Диана Жиленкова