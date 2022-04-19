На продажу выставили топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние»

Топор, которым герой Джека Николсона рубит дверь в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», выставили на продажу на аукционе в США. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на аукционный дом Gotta Have Rock and Roll.

Реквизит находится в хорошем состоянии, его представят покупателям в специальной рамке вместе с кадрами из фильма. Торги начнутся 20 апреля. Аукционный дом планирует выручить за топор не менее $100 тыс.

Фото: wikipedia.org

Эпизод, в котором герой Николсона, проломив дверь топором, просовывает голову в щель и произносит фразу «А вот и Джонни!» (Here's Johnny!), давно стал легендарным.

«Сияние» — экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Главные роли исполняли Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд.

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Татьяна Леухина