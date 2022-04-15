В Казани в четверг произошло 140 ДТП

В Казани в четверг, 14 апреля, произошло 140 ДТП, в одном из которых пострадал человек — случилось столкновение автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали шестерых водителей в пьяном состоянии, у еще трех водителей не было права управления транспортом.

В отдел полиции доставили одного гражданина, которого заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани 13 апреля произошло 172 ДТП, из которых одно с пострадавшим — случился один наезд на пешехода.

Маргарита Головатенко