В Казани за среду произошло 172 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за среду, 13 апреля, произошло 172 ДТП, из которых одно с пострадавшим — случился один наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали шестерых водителей в пьяном состоянии, и еще двух водителей, у которых не было прав на управление транспортом.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани во вторник, 12 апреля, произошло 184 ДТП, три из которых с пострадавшими. Случились два столкновения и наезд на велосипедиста.

Маргарита Головатенко