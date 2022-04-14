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В Казани за среду произошло 172 ДТП

08:13, 14.04.2022
В Казани за среду произошло 172 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани за среду, 13 апреля, произошло 172 ДТП, из которых одно с пострадавшим — случился один наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали шестерых водителей в пьяном состоянии, и еще двух водителей, у которых не было прав на управление транспортом.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани во вторник, 12 апреля, произошло 184 ДТП, три из которых с пострадавшими. Случились два столкновения и наезд на велосипедиста.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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