Готовность региона к агросезону обсудили на круглом столе в «Волга Ньюс»

Тема круглого стола «Продовольственная безопасность: инновации в АПК для роста и развития сельхозпроизводства» затронула практически все болевые точки отрасли в новых экономических условиях.

«Волга Ньюс» пригласил к обсуждению вопросов продовольственной безопасности известных в отрасли экспертов и представителей власти. Обстоятельный и очень непростой разговор затронул практически все актуальные проблемы и болевые точки АПК.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона представил заместитель министра Денис Герасенков, от Самарской губернской Думы был приглашен председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов. В обстоятельном полилоге приняли участие директор ГУП СО «Купинское» Дмитрий Вавилов, директор агрохолдинга «Зерно жизни», кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Зорин и президент Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова. Причем Людмила Владимировна, как и еще один участник круглого стола из Новосибирска Артем Придорожный (компания МТС), подключались к беседе онлайн.

Главный вопрос круглого стола — готовы ли аграрии к посевной, если ли, что сеять, чем сеять и насколько обеспечена в нынешних условиях продовольственная безопасность региона? По мнению участников, проблемы, конечно же, есть, но скорее в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Подготовка к посевной уже завершена, и в ряде южных регионов аграрии уже начинают выходить на поля для обработки почвы и внесения удобрений. По словам Дениса Герасенкова, для полного обеспечения посевной их необходимо 104 тыс. т, однако запасы в регионе значительно превышают это количество.

На смену ушедших с рынка иностранных поставщиков семенного подсолнечника найдены российские производители. Из требуемых 154 тыс. тонн удобрений завезено 147 (96%). Поставлено уже на 80% от годового объема средств защиты растений. Готова и сельхозтехника. 4600 тракторов и 3300 прицепных устройств хоть завтра могут выйти на поле.

Больше всего тревожит аграриев ситуация с запасными частями для импортной сельхозтехники. Региональные Минсельхоз и Минпром активно работают в этом направлении. Уже найден ряд вариантов по замене поставщиков гидравлики и ремней приводов, а также отечественный поставщик сырья для производства пластиковых емкостей для «Туманов», которые работают с жидкими удобрениями.

Активно участвуют в поддержке АПК и законодатели, как отметил Николай Сомов, Дума работает на упреждение. Это помогает развитию села, региональной селекции, решению вопросов с кадрами.

В хозяйствах региона продолжается внедрение землесберегающих технологий, разрабатываются и внедряются лесомелиоративные проекты. IT-компаниям есть что предложить как растениеводам, так и животноводам.

Ситуация непростая, однако если решать проблемы сообща, считают эксперты, то результат не заставит себя долго ждать.

Более подробный отчет о круглом столе читайте в очередном апрельском номере специального отраслевого проекта «АПК и пищепром» на сайте «Волга Ньюс».