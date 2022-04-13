В Казани образовались 8-балльные пробки на дорогах
В Казани образовались 8-балльные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.55.
Сильно затруднено движение на улице Лево-Булачной, где обрушилась подпорная стенка, улицах Пушкина, Право-Булачной, в Щербаковском переулке, на улицах Бутлерова, Достоевского. Также пробки наблюдаются на улицах Ершова, Вишневского, П. Лумумбы, Космонавтов, Р. Зорге, Комиссара Габишева.
Заторы образовались на проспекте Победы, на проспекте Ямашева, Адоратского, на улицах Декабристов, Ибрагимова, Тэцевской, Копылова, на Горьковском шоссе.
Вчера вечером в Казани пробки также достигали 8 баллов.АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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