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В Казани образовались 8-балльные пробки на дорогах

17:59, 13.04.2022 1
В Казани образовались 8-балльные пробки на дорогах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани образовались 8-балльные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.55.

Сильно затруднено движение на улице Лево-Булачной, где обрушилась подпорная стенка, улицах Пушкина, Право-Булачной, в Щербаковском переулке, на улицах Бутлерова, Достоевского. Также пробки наблюдаются на улицах Ершова, Вишневского, П. Лумумбы, Космонавтов, Р. Зорге, Комиссара Габишева.

Фото: скриншот

Заторы образовались на проспекте Победы, на проспекте Ямашева, Адоратского, на улицах Декабристов, Ибрагимова, Тэцевской, Копылова, на Горьковском шоссе.

Вчера вечером в Казани пробки также достигали 8 баллов.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:01
    Обычное дело, вот дачный сезон начнется - еще веселее станет
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