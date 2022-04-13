В Казани образовались 8-балльные пробки на дорогах

В Казани образовались 8-балльные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.55.

Сильно затруднено движение на улице Лево-Булачной, где обрушилась подпорная стенка, улицах Пушкина, Право-Булачной, в Щербаковском переулке, на улицах Бутлерова, Достоевского. Также пробки наблюдаются на улицах Ершова, Вишневского, П. Лумумбы, Космонавтов, Р. Зорге, Комиссара Габишева.

Фото: скриншот

Заторы образовались на проспекте Победы, на проспекте Ямашева, Адоратского, на улицах Декабристов, Ибрагимова, Тэцевской, Копылова, на Горьковском шоссе.

Вчера вечером в Казани пробки также достигали 8 баллов.