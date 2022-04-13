Белоусов: большинство иностранных компаний хотят остаться в России

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что подавляющее большинство иностранных компаний хотят остаться в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Белоусова, компании сейчас находятся в формате решений, принимаемых их штаб-квартирами. Те пока не занимают какую-либо определенную позицию и ждут, как будут развиваться события в дальнейшем. Компании поставили свой бизнес в России на паузу, продолжают платить зарплату сотрудникам, при этом сворачивают производство.

Белоусов отметил, что правительство не может позволить себе, чтобы граждане остались без работы из-за ухода иностранных компаний, а потребители продукции — без нее.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Госдуму внесли законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка. Инициатива коснется те компании, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США.



Дарья Акимова