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За сутки в Татарстане подтвердили 253 заражения коронавирусом

12:11, 12.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане подтвердили 253 заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 253 заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 140 372 жителя республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 55 человек. С начала пандемии выздоровели 134 185 татарстанцев, в том числе 646 — за минувшие сутки. Скончались еще шесть человек. Всего инфекция унесла жизни 1 920 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 12 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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