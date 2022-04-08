На 22 августа запланирован запуск первой за 46 лет отечественной миссии «Луна-25»

22 августа к Луне отправится первая за 46 лет российская автоматическая станция «Луна-25». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александра Митькина.

Главной задачей миссии заявлена отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.



Миссия будет запущена с космодрома Восточный в Амурской области. Ранее планировалось, что станцию отправят в июле этого года.

Отмечается также, что миссия «Луна-26» для картографирования ожидается в 2024 году, «Луна-27» для исследования грунта — в 2025 году, «Луна-28» для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов — в 2027 и 2028 годах.

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В октябре 2021 года сообщалось, что «Луна-25» собрана и готовится к пуску с космодрома Восточный. Тогда гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация работает над определением новой даты пуска.



Дарья Акимова