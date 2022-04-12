Мобильное приложение Сбербанка стало недоступно в App Store

Мобильное приложение Сбербанка на iOS стало недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, сообщает ТАСС.

В пресс-службе банка подчеркнули, что все ранее установленные приложения работают в штатном режиме, ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения тоже не нужно.

— Для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию «Сбербанк онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств, — добавили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в Сбербанке заявляли, что готовы к ограничениям приложений в App Store и Google Play и уже подготовили решения, которые позволят сохранить полную работоспособность приложений, уже установленных на телефоны.

6 апреля власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и «Альфа-банка».

Маргарита Головатенко