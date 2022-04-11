В Казани задержали мужчину, который украл у студента $100 и угрожал ему ножом

Фото: Максим Платонов

В Казани задержали 22-летнего жителя Самары по подозрению в совершении разбоя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, у студента одного из городских вузов похитили $100. Пострадавшему также угрожали ножом. По горячим следам был задержан житель Самары. У него нашли украденные деньги и нож.

Фото: Максим Платонов

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Недавно в республике завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Альметьевска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и разбое. По версии следствия, он напал на двух 16-летних подростков. Одному из них обвиняемый нанес два удара ножом, а также отобрал у пострадавшего мобильный телефон.

Диана Жиленкова