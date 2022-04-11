Новости общества

08:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Экстренные службы Крыма сообщили о сбитом украинском беспилотнике

07:35, 11.04.2022
Экстренные службы Крыма сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Фото: wikipedia.org / DiscoverWithDima

ПВО на севере Крыма сбила украинский беспилотник, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.

— По предварительной информации, системой ПВО на севере Крыма был сбит украинский беспилотник, — сказал он.

Беспилотник сбили в районе поселка Таврический Красноперекопского района. Обломки повредили один из домов, обошлось без пострадавших. На месте работают представители силовых ведомств региона.

Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

7 апреля сообщалось, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсона.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также