Экстренные службы Крыма сообщили о сбитом украинском беспилотнике
ПВО на севере Крыма сбила украинский беспилотник, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.
— По предварительной информации, системой ПВО на севере Крыма был сбит украинский беспилотник, — сказал он.
Беспилотник сбили в районе поселка Таврический Красноперекопского района. Обломки повредили один из домов, обошлось без пострадавших. На месте работают представители силовых ведомств региона.
7 апреля сообщалось, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсона.
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