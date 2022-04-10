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Во «ВКонтакте» можно будет перенести видео из YouTube

00:33, 10.04.2022
Во «ВКонтакте» можно будет перенести видео из YouTube
Фото: pixabay.com

Разработчики программного обеспечения Juice Development запустили сервис для переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте» — VK Video Transfer.

Сервис разработан на платформе VK Mini Apps. Для переноса необходимо скопировать ссылку на свой канал, вставить в соответствующую графу и далее действовать инструкциям.

В сообщении разработчиков говорится, что исключена возможность переноса канала третьими лицами, так как приложение генерирует уникальный код, который нужно добавить в описание канала в YouTube Studio.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сегодня заявил, что действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России. Роскомнадзор тем временем потребовал от Google восстановить доступ к youtube-каналу «Дума ТВ».

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