Во «ВКонтакте» можно будет перенести видео из YouTube

Разработчики программного обеспечения Juice Development запустили сервис для переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте» — VK Video Transfer.

Сервис разработан на платформе VK Mini Apps. Для переноса необходимо скопировать ссылку на свой канал, вставить в соответствующую графу и далее действовать инструкциям.

В сообщении разработчиков говорится, что исключена возможность переноса канала третьими лицами, так как приложение генерирует уникальный код, который нужно добавить в описание канала в YouTube Studio.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сегодня заявил, что действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России. Роскомнадзор тем временем потребовал от Google восстановить доступ к youtube-каналу «Дума ТВ».