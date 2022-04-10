В татарстанском поселке Васильево сотрудники полиции и МЧС помогли мужчине с приступом эпилепсии

В поселке Васильево в Татарстане сотрудники полиции и МЧС помогли мужчине, у которого начался приступ эпилепсии, сообщили в МВД по Татарстану.



— Он бился в конвульсиях и резко упал, стало понятно, что это приступ эпилепсии, — рассказал участковый отдела полиции «Васильево» Павел Денисенко.

Участковый ехал по улице Ленина и увидел, что с тротуара на проезжую часть вышел мужчина и стал терять сознание. Он упал, сильно ударился головой об асфальт, пошла кровь. Полицейский незамедлительно остановился и стал оказывать пострадавшему первую помощь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помог и проезжавший мимо сотрудник МЧС — заместитель начальника 153-й пожарной части Максим Ефимов, пострадавшего перенесли на тротуар и передали медикам. 50-летнего пешехода госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Маргарита Головатенко