В Госдуме предложили ввести нулевую ставку НДС для производителей БАС

Введение нулевой ставки НДС для всех беспилотных авиационных систем (БАС), независимо от их максимальной взлетной массы, поможет отечественным производителям развивать внутренний рынок. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, пишет РИА «Новости».

— Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики, — подчеркнула депутат.

Она отметила широкий спектр применения беспилотников, включая мониторинг и аэрофотосъемку территорий, поиск людей и контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Школкина считает несправедливым существующее положение, при котором на БАС с максимальной взлетной массой до 30 килограммов нулевая ставка НДС не распространяется, несмотря на то, что аналогичные льготы действуют для гражданских воздушных судов и беспилотных гражданских воздушных судов с большей взлетной массой.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Депутат напомнила, что с 2023 года льготы распространяются на беспилотные гражданские воздушные суда, за исключением аппаратов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее.

Законопроектом предлагается включить в перечень продукции, подлежащей обложению нулевой ставкой НДС, аппараты, весящие от 0,15 до 30 кг, а также двигатели, запасные части и комплектующие изделия для их производства, ремонта и модернизации.

— При условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса России, — уточнила Школкина.



Рената Валеева