В России впервые ввели требования безопасности для временных зданий, в которых проводятся массовые мероприятия

В России впервые введены требования пожарной безопасности для временных зданий, в которых проводятся массовые мероприятия — форумы, выставки, концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия, свод правил утвержден приказом МЧС России, сообщает ТАСС.



Новые правила вступят в силу 1 июня. Требования пожарной безопасности распространяются в том числе на временные сооружения, возводимые в существующих зданиях.

Временные сооружения — некапитальные строения, специально возводимые на определенный период для проведения мероприятий. В своде правил к временным сооружениям также отнесены сцены, подиумы, рекламно-оформительские конструкции, стенды и навесы. Мероприятие считается массовым, если в нем участвуют 50 и более человек.

Подготовку свода правил анонсировали в мае прошлого года. В МЧС указывали, что во временных зданиях и сооружениях проводится большое количество мероприятий, при этом четко сформулированных требований пожарной безопасности для них не было.

Маргарита Головатенко