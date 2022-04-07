Глава МИД Казахстана заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России

Казахстан не планирует присоединяться к санкционному давлению на Россию и предпринимать шаги, ущемляющие ее интересы. Об этом заявил заместитель премьера — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

— Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета безопасности ООН, — приводит «РИА Новости» его слова.

Тлеуберди отметил, что Казахстан считает экономические или политические санкций не самым эффективным способом решения международных споров и конфликтов, поэтому присоединяться к ограничительным мерами против РФ не намерен.

В конце марта Россия и Казахстан договорились создать рабочую группу по вопросу увеличения транзита нефти в Китай через республику.



Татьяна Леухина