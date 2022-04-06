В России за сутки зарегистрировали 14 661 новый случай COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки зарегистрировали 14 661 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 17 940 765 случаев заражения COVID-19. Это следует из данных федерального оперштаба.

За сутки в связи с выздоровлением выписали 35 306 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 17 070 642 жителя страны.

Госпитализированы за сутки 3 713 россиян. Скончался еще 291 заболевший, за все время пандемии — 370 602.

За сутки проведены 193 тысячи тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 285,9 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова