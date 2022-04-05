В России за сутки зарегистрировали 13 947 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки зарегистрировали 13 947 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 17 926 104 заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализированы за сутки 4 288 россиян. Это на 172,9% больше по сравнению с 4 апреля.

За сутки в связи с выздоровлением выписали 37 459 россиян. Это на 14% больше по сравнению с 4 апреля. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 17 035 336 пациентов.

Фото: Максим Платонов

Умерли от COVID-19 за сутки 316 россиян. С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 370 311 жителей страны.

Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 5 апреля — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина