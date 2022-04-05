Корпорация МСП запустила для бизнеса сервис по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров

Корпорация МСП запустила сервис «Производственная кооперация и сбыт» на портале МСП.РФ. Задача сервиса — объединить производителей продукции с заказчиками, которые ищут нового партнера вместо ушедших иностранных компаний. Предприятия производственного сектора получают шанс выбрать проверенных поставщиков и определить вектор развития производства в условиях импортозамещения.



В реестре сервиса — более 9000 компаний с успешным опытом поставок продукции. Предприниматели могут рассказать о себе заказчикам и расширить список возможных партнеров из числа федеральных и региональных ритейлеров, промышленных компаний, представителей малого и среднего бизнеса.



Сервис представляет витрину закупок малого объема — до 500 тысяч рублей — из 30 источников, включая электронные торговые площадки и интернет-магазины заказчиков. Пользователь может найти заказчика через единый интерфейс и перейти на саму площадку для участия в закупке.



— Рынок закупок малого объема составляет около 250 млрд рублей в год. Участие в них, особенно в условиях кризисной ситуации на рынке, — это возможность для бизнеса наладить дополнительный канал сбыта. Одно из главных преимуществ закупок малого объема — в простоте требований к участникам, что позволяет без проблем участвовать в них даже начинающим предпринимателям, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



В течение месяца на сервисе появится новый функционал: производители пищевой и сельхозпродукции начнут получать товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, находящихся в поиске российских поставщиков. Компании, которым требуется заменить иностранную продукцию, тоже смогут оставлять запросы на платформе. Цифровая платформа МСП.РФ предоставит предпринимателям доступ к программе развития поставщиков, чтобы перестроить производство, исходя из долгосрочных бизнес-интересов заказчиков. На данный момент заказчики получили запрос на 1200 номенклатурных позиций.