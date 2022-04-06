В Казани за вторник произошло шесть ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за вторник, 5 апреля, произошло 185 ДТП, из них шесть — с пострадавшими. Случились падение пассажира, три столкновения, наезд на пешехода и наезд на препятствие.

Девять водителей задержали в пьяном состоянии, еще одного водителя — в связи с тем, что у него не было прав управления транспортом.

В отделы полиции доставили пять граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.



Фото: realnoevremya.ru

В Казани в понедельник, 4 апреля, произошло 213 ДТП, из них три с пострадавшими: случились два столкновения и падение пассажира в автобусе.

Маргарита Головатенко