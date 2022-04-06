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В Казани за вторник произошло шесть ДТП с пострадавшими

08:25, 06.04.2022
В Казани за вторник произошло шесть ДТП с пострадавшими
Фото: ГИБДД Казани

В Казани за вторник, 5 апреля, произошло 185 ДТП, из них шесть — с пострадавшими. Случились падение пассажира, три столкновения, наезд на пешехода и наезд на препятствие.

Девять водителей задержали в пьяном состоянии, еще одного водителя — в связи с тем, что у него не было прав управления транспортом.

В отделы полиции доставили пять граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в понедельник, 4 апреля, произошло 213 ДТП, из них три с пострадавшими: случились два столкновения и падение пассажира в автобусе.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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