В Татарстане могут запустить эксперимент по производству обогащенных йодом продуктов

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Роспотребнадзор предложил провести эксперимент по внедрению в производство продуктов, обогащенных йодом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий проект федерального закона на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно проекту, продукты предлагается использовать в медицинских, дошкольных, образовательных, санаторно-курортных организациях, в оптовой и розничной торговой сети. Предполагаемые даты проведения эксперимента — с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2026 год.



Эксперимент хотят запустить в Татарстане, Новосибирской, Омской, Иркутской, Архангельской, Тюменской, Амурской, Ульяновской, Кировской областях, Алтайском крае, республиках Алтай, Хакасия и Мордовия, а еще в Ненецком автономном округе.

Для каждого региона правительство утвердит план мероприятий по производству таких продуктов и биологически активных добавок к пище, дорожную карту обеспечения медицинских, дошкольных, образовательных, санаторно-курортных организаций, объектов оптовой и розничной торговли. Будут проводиться мероприятия по обязательному использованию обогащенных йодом продуктов при составлении документации на поставки продуктов и готовых блюд в медицинские, дошкольные, образовательные, санаторно-курортные организации.

Фото: Ринат Назметдинов

В пояснительной записке уточняется, что, по данным НМИЦ эндокринологии, дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям. В специализированной помощи ежегодно нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы. Среднее потребление йода жителем России примерно в четыре раза ниже, чем физиологическая потребность.

Маргарита Головатенко