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За сутки в Татарстане подтвердили 263 заражения коронавирусом

11:20, 04.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане подтвердили 263 заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане выявили 263 новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 138 315 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 78 заболевших татарстанцев. Всего выздоровели 130 197 человек, в том числе 63 — за минувшие сутки.

COVID-19 за сутки унес жизни еще четырех заболевших. Всего в Татарстане от коронавируса скончались 1 885 человек.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 4 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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