За сутки в Татарстане подтвердили 263 заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 263 новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 138 315 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 78 заболевших татарстанцев. Всего выздоровели 130 197 человек, в том числе 63 — за минувшие сутки.

COVID-19 за сутки унес жизни еще четырех заболевших. Всего в Татарстане от коронавируса скончались 1 885 человек.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова