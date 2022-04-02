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Минобороны США отменило испытание межконтинентальной ракеты, чтобы избежать «неверного толкования» Россией

09:21, 02.04.2022
Минобороны США отменило испытание межконтинентальной ракеты, чтобы избежать «неверного толкования» Россией
Фото: ru.wikipedia.org

Министерство обороны США отменило испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Причиной стали опасения, что президент России Владимир Путин воспримет данный шаг как эскалацию.

Как рассказал заместитель пресс-секретаря Пентагона Тодд Бризил, ранее запуск ракеты уже был отложен в целях избежать неправильного толкования или недопонимания в Москве на фоне продолжающегося конфликта на Украине, передает «Интерфакс».

Фото: ru.wikipedia.org

По словам пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби, ведомство направит Украине еще до $300 млн военной помощи. На выделенные средства стране планируют поставить ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники, средства ПВО, бронированные транспортные средства и др.

Диана Жиленкова
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