Минобороны США отменило испытание межконтинентальной ракеты, чтобы избежать «неверного толкования» Россией

Министерство обороны США отменило испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Причиной стали опасения, что президент России Владимир Путин воспримет данный шаг как эскалацию.

Как рассказал заместитель пресс-секретаря Пентагона Тодд Бризил, ранее запуск ракеты уже был отложен в целях избежать неправильного толкования или недопонимания в Москве на фоне продолжающегося конфликта на Украине, передает «Интерфакс».

Фото: ru.wikipedia.org

По словам пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби, ведомство направит Украине еще до $300 млн военной помощи. На выделенные средства стране планируют поставить ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники, средства ПВО, бронированные транспортные средства и др.

Диана Жиленкова