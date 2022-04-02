США выделят Украине еще до $300 млн военной помощи

Министерство обороны США направит Украине еще до $300 млн военной помощи. Об этом рассказал пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.

По его словам, на эти средства стране поставят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотные летательные аппараты, средства ПВО, бронированные транспортные средства, боеприпасы малого и крупного калибра, медикаменты и др., передает «Интерфакс».

Фото: ru.wikipedia.org

В марте американский президент Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом бюджет на остаток 2022 года, согласно которому подразумевается помощь Украине в размере $13,6 млрд. Несколькими днями ранее в США приняли пакет финансирования правительства на $1,5 трлн.



«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова