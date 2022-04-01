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Соцсети: на трассе М-7 в Татарстане горит фура

16:16, 01.04.2022
Соцсети: на трассе М-7 в Татарстане горит фура
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на трассе М-7 недалеко от Иннополиса загорелась фура. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Информации о пострадавших пока не поступало. Сообщается, что дорога перекрыта в обе стороны. В настоящее время собралась очень большая пробка.

11 февраля в соцсетях появилось видео горящего грузовика на трассе. По словам его автора, фура загорелась на трассе М-7 возле кафе «Муш». Информации о пострадавших не было.

Дарья Акимова
Происшествия Татарстан

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