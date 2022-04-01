«Таттехмедфарм»: уже заключено контрактов на 6,7 млрд рублей для поставки лекарств

Как рассказали в ГУП «Таттехмедфарм», торги по поставкам в Татарстан лекарств с фармацевтическими компаниями проводят в основном на срок 9 месяцев, по отдельным позициям — на 12 месяцев. Срок самих поставок по согласованному графику делится поквартально. На сегодняшний день заключено уже контрактов на 6,7 млрд рублей для поставки медицинских товаров. Из них на медикаменты уйдет 5,56 млрд рублей на 9 месяцев. На безвозмездное обеспечение граждан Татарстан — на 818 млн рублей на 12 месяцев. Разница между выделенными деньгами в компании объясняют возможными дополнительными и уточняющими заявками.



— На сегодняшний день поставлено по контрактам — на 3,7 млрд рублей. На статью «медикаменты» — на 3,2 млрд рублей. Да, между выделенными деньгами есть небольшая разница. Всегда бывают дополнительные заявки, уточняющие. И на безвозмездное обеспечение граждан Татарстана — на 443 млн рублей, — рассказала заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению ГУП «Таттехмедфарм» Надия Шемякина.

Шемякина также отметила, что поставки идут согласно условиям контракта. Однако ГУП уже разослал всем контрагентам письма с просьбой оценить возможности и осуществить поставки быстрее положенного графика. Из них 37% поставщиков откликнулись и товар уже поставили раньше срока. Остальные подтвердили готовность поставить свой товар согласно графику. Поставки по первому графику уже осуществлены почти полностью (в медучреждения — на 97%).

Фото: pixnio.com

Товарный запас на 29 марта сформирован на 2,2 млрд рублей: это медикаменты, находящиеся на складах ГУП «Таттехмедфарм», помимо уже отгруженных лекарств в аптечные сети и медучреждения Татарстана, в которых запасы также имеются. В ближайшее время в аптеки и поликлиники Татарстана будет отгружено еще медикаментов на 1,8 млрд рублей, этих остатков должно хватить на 2,5—3 месяца. Начиная с апреля и до 10 мая должны пройти поставки лекарств в Татарстане на третий квартал, кое-то уже отгружено. На безвозмездное обеспечение граждан Татарстана таким образом будет составлен запас медикаментов на 4,5—5 месяцев.

Сергей Афанасьев