Сбер выдал порядка 700 млн рублей льготных кредитов предпринимателям Татарстана

Сбер осуществляет активную поддержку предприятий малого бизнеса. Так, c начала действия новой программы стимулирования кредитования «Антикризисная» банк выдал компаниям малого бизнеса Республики Татарстан свыше 520 млн рублей кредитов по льготной ставке до 8,5%. Заемные средства по условиям данной программы могут быть направлены на оборотные и инвестиционные цели.



Еще более 150 млн рублей татарстанские предприниматели получили в Сбере по программе «Господдержка от 13,5%». Она предполагает кредитование по ставке для среднего бизнеса до 13,5%, для малого и микробизнеса — до 15% на оборотные цели.

Кроме того, Сбер реализует собственные меры поддержки предпринимательства. Так, без изменений оставил процентные ставки по действующим кредитным договорам, выдает транши по невыбранным лимитам ранее открытых кредитных договоров по первоначальным процентным ставкам, предоставляет кредитные каникулы по основному долгу и процентам.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Мы ежедневно фиксируем интерес представителей бизнеса к программам поддержки. Сейчас очень важно удовлетворить потребности предпринимателей, что поможет внести существенный вклад в восстановление экономики республики, нарастить мощности и сохранить рабочие места».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"