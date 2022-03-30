«Ростелеком» лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 года
«Ростелеком» занимает первое место в России по количеству абонентов и общей выручке от предоставления услуг платного телевидения в корпоративном сегменте (B2B) по итогам 2021 года. Такие данные опубликовало в своем исследовании независимое консалтинговое агентство J’son & Partners Consulting.
По данным аналитиков, в 2021 году количество корпоративных клиентов услуг платного телевидения в России составило 95,8 тыс., снизившись на 1% по отношению к предыдущему году. Общая выручка выросла на 4% и достигла 1,48 млрд рублей.
Главным событием, напрямую повлиявшим на рынок платного ТВ для B2B в последние годы, стала пандемия: потребители стремились оптимизировать расходы на услуги операторов связи, а те сохраняли стоимость своих услуг.
В 2021 году операторы платного телевидения сконцентрировались на восстановлении абонентской базы и росте фактического соотношения количества экранов на контракт. В этих условиях, отмечают аналитики J’son & Partners, «Ростелеком» остается на верхней строчке рейтинга по количеству абонентов с долей 36,6%. Компания также нарастила количество экранов на контракт в сегменте непубличного показа, куда входят, например, телетрансляции в гостиничных номерах или офисах и рабочих кабинетах, что позволило увеличить объем выручки. В итоге доля «Ростелекома» в общей выручке от предоставления услуг платного ТВ для B2B в 2021 году составила 24,1%. Таким образом компания сохранила лидирующие позиции и по этому показателю.
«Технологичный и клиентоориентированный подход позволяет нам сохранять лидирующие позиции на рынке платного телевидения для корпоративных клиентов. Обширный пакет цифровых каналов в высоком качестве и интерактивные сервисы становятся дополнительным преимуществом, которое дает нашим заказчикам возможность обеспечивать для своих конечных пользователей современные и надежные решения», — отметил старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» Валерий Ермаков.
Справка
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.
МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.
МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.
Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.
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