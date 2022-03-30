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За сутки в Татарстане подтвердили 273 заражения коронавирусом

12:30, 30.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане подтвердили 273 заражения коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в Татарстане выявили 273 новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 136 978 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 78 заболевших. Всего выздоровели 127 553 человека, в том числе 685 — за минувшие сутки. От COVID-19 скончались еще пять человек, с начала пандемии — 1 863.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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