В Казани вечером образовались 7-балльные пробки
В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробки наблюдаются на улицах Ершова, Вишневского, Тихомирнова, Пушкина, Лево-Булачной, Космонавтов. Движение затруднено на улицах Декабристов, Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Ленинградской.
Ранее Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях сегодня и завтра. Вчера синоптики сообщали о метелях с ухудшением видимости до 500—1000 метров, а еще сильном южном и юго-западном ветре, местами порывами 18—23 м/с 29 марта.
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