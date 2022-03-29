Новости авто

18:31 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани вечером образовались 7-балльные пробки

17:52, 29.03.2022
В Казани вечером образовались 7-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробки наблюдаются на улицах Ершова, Вишневского, Тихомирнова, Пушкина, Лево-Булачной, Космонавтов. Движение затруднено на улицах Декабристов, Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Ленинградской.

Фото: скриншот

Ранее Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях сегодня и завтра. Вчера синоптики сообщали о метелях с ухудшением видимости до 500—1000 метров, а еще сильном южном и юго-западном ветре, местами порывами 18—23 м/с 29 марта.

Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также