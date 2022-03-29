Исследование: в каждой пятой компании Казани есть сотрудники, работающие на удаленке
В каждой пятой компании столицы Татарстана остались сотрудники, работающие на удаленном режиме из-за пандемии COVID-19. В основном на дистанте находятся программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам, выяснил сервис SuperJob.
Сейчас в целом по России дистанционно работает персонал каждой четвертой компании, а в начале февраля удаленно трудились работники каждой второй. Удаленный режим работы чаще практикуют в Москве (34%), чем в Санкт-Петербурге (24%) и Казани (20%).
В начале февраля Минтруд России рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом. Подобные рекомендации также дали премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова.
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