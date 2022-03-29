За сутки в Татарстане подтвердили 277 заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане выявили 277 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в республике составило 136 705 человек.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 112 человек. Всего выздоровели 126 868 жителей республики, в том числе 946 — за минувшие сутки. За сутки от инфекции скончались шесть человек, с начала пандемии — 1 858.



Фото: Максим Платонов (архив)

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Диана Жиленкова