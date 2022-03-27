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В Татарстане на реконструкцию участка дороги М-7 направят 3 млрд рублей

02:24, 27.03.2022
В Татарстане на реконструкцию участка дороги М-7 направят 3 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 761+500 — км 771+246. Начальная цена договора — 3 млрд рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.

В перечень задач входят подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка территории, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, пусконаладочные работы, устройство наружных электрических сетей и линий связи.

Фото: Максим Платонов (архив)

Начало выполнения работ — 20 мая 2022 года, окончание — 30 ноября 2024 года. Заявки на участие принимаются до 8 апреля. Подрядчика определят 13 апреля.

В прошлом месяце Главтатдортранс объявил тендер на реконструкцию участка автомобильной дороги Столбище — Атабаево в Лаишевском районе Татарстана. На эти цели предусмотрели 93 млн рублей из бюджета республики.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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