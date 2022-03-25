Татарстанцев предупредили о сильном ветре 26 марта

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в субботу, 26 марта, ожидается сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, завтра днем в Татарстане, в том числе и в Казани, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

26 марта в республике ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Днем воздух прогреется до +2..+7 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 28 и 29 марта, в Татарстане пройдет снег, возможны кратковременные метели и сильный ветер. Ночью похолодает до -2..-8 градусов. Днем прогнозируется от -3 до +2 градусов.



Татьяна Демина