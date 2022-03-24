Россия объявила о создании гуманитарных коридоров для иностранных судов

Россия откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море. Сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее Ильичевска, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Гумкоридор будет действовать ежедневно с 08:00 до 19:00 мск, начиная с 25 марта, сообщается в официальном telegram-канале Минобороны.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

РФ призвала Международную морскую организацию повлиять на Киев и предпринять меры для деблокирования иностранных судов в украинских портах. По данным военного ведомство, иностранные суда не могут выйти из них из-за угрозы обстрелов со стороны Украины и из-за минной опасности. Россия не создает никаких препятствий для гражданского судоходства.

Вчера Минобороны РФ сообщило, что в Россию с Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали почти 18 тысяч человек. Из Мариуполя за сутки эвакуировали 8 487 человек. Также из города вывезли 26 граждан Иордании и Вьетнама.



Татьяна Леухина