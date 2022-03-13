В России разработали цифровой сервис «Биржа импортозамещения»

Минпромторг и Минцифры России создали по поручению правительства РФ цифровой сервис «Биржа импортозамещения» для обеспечения прямого взаимодействия между российскими производственными компаниями и заказчиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

По словам Чернышенко, в стране достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Сейчас они готовы снабжать рынок своей продукцией и восстанавливать цепочки поставок, разорванные из-за санкций. Для этого и был создан такой сервис.

Биржа также снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия. В дальнейшем его будут совершенствовать. В базу со временем будут включены иностранные поставщики, готовые продолжать или начать сотрудничество с Россией.

11 марта стало известно, что Университет Иннополис разработает для Минпромторга РФ сервис на основе искусственного интеллекта для поиска продукции в каталоге Государственной информационной системы промышленности. Его созданием они займутся совместно с работниками ведомства.





Дарья Акимова