Татарстан намерен получить максимальную сумму гранта в новом конкурсе Ростуризма

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан намерен получить максимальную сумму гранта в рамках конкурса Ростуризма на получение субсидий на осуществление предпринимательских инициатив в туристкой отрасли. Об этом сегодня заявил глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

Федеральное агентство по туризму объявило о старте заявок регионов по трем новым гранатовым программам поддержки туристического бизнеса на общую сумму в 3,5 млрд рублей. Сумма каждого гранта составит от 3 до 10 млн рублей. Но есть ограничения при распределении среди регионов. Так, на обустройство пляжей и береговой зоны регион может получить не больше 150 миллионов, на кемпинги и автостоянки — не больше 84 миллионов, на туристические маршруты — не больше 106 миллионов рублей.

По мнению Сергея Иванова, наибольший потенциал выиграть на конкурсе имеют проекты, связанные с преобразованием береговой зоны в Татарстане.

— Это тысячи и тысячи километров, это бездонное пространство для инвестиций, — отметил он.

Фото: Ринат Назметдинов

Заявки на федеральный этап принимаются до 5 апреля, а затем до конца июня пройдет региональный этап конкурса по распределению федерального гранта среди татарстанских компаний. По итогам первого конкурса в 2020 году победителями были признаны 18 проектов на 46 миллионов рублей. Все они работают, никто не закрылся, уточнил Сергей Иванов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на выданные субсидии регионы вместе с предпринимателями смогут открыть новые кемпинги и автокемпинги, обустроить пляжи, места отдыха для людей с ограничениями здоровья, создать новые авторские туристические маршруты и экскурсии. Она считает, что это поддержит малый и средний бизнес, а также позволит создать дополнительные возможности для комфортного и интересного отдыха россиян.



Луиза Игнатьева